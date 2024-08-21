У підрозділі залучені механіки та інженери з російського космодрому. Про розгортання тимчасової мотострілецької дивізії Повітряно-космічних сил Росії в Курській області першими повідомили російські ЗМІ.

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Що відомо про підрозділ

"Космічні війська" створили у травні – червні 2024 року, підрозділ складається з персоналу охоронних і логістичних компаній, інженерів, механіків, деяких офіцерів і військовослужбовців з російського космодрому.

До його скаду також входить персонал зі спеціальних складів Повітряно-космічних сил і радіолокаційних станцій у Воронезькій області, які раніше відповідали за укомплектування російських сил ядерного стримування.

Росіяни збентежені

У мережі росіяни активно висловлюють відверте збентеження через рішення про передислокацію підрозділу у Курську область. Адже, по суті це стрілецький полк, а не "космічні війська".

"Поняття не маю, чому вони називають себе мотострілками, якщо там немає жодних ознак цього. По суті, це стрілецький полк", – пишуть російські тг-канали.

Зазнчають, що учасникам полку доводиться "випрошують у інших підрозділів що-небудь серйозніше, ніж автомат Калашникова".