Про це розповів заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. За його словами, події в Курській області стануть точкою змін у відносинах, як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

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Зокрема, Скібіцький вважає, що Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах.

"Операція триває. Росія планує відповідь – є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво держави та військове керівництво, щоб її продовжити і зірвати плани", – сказав Скібіцький.

Успіх наступу у досвіді ЗСУ

Також за словами представника ГУР, почати операцію у Курській області допоміг досвід, набутий раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. При цьому нинішній наступ захисників має кілька переваг.

"Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду по проведенню наступальних операцій. Цей досвід необхідний для звільнення наших територій", – сказав він.

Довідково. Сили оборони продовжують активно просуватися Курською областю. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін наказав своїм військам відбити цю територію до 1 жовтня.