Доволі ефективні по цілі, в яку влучають, – військовий оглядач про російські плануючі авіабомби

У березні цього року Росія почала активно завдавати ударів по Україні плануючими авіаційними бомбами. Це дуже небезпечна зброя, яку важко збивати. ЗСУ потрібні новітні системи ППО, щоб знищувати ворожі літаки, які випускають авіабомби.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіяни мають ще багато авіаційних бомб ФАБ-500.

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Україні потрібні далекобійні системи ППО

Попович зазначив, що авіабомби – це небезпечна зброя. Вони можуть знищувати міські забудови, транспортні вузли, мости, укріплення. Їх неможливо збити, тому потрібно знищувати літаки, які цю зброю випускають.

Вони доволі ефективні по цілі, в яку влучають. Саму авіабомбу важко збити, оскільки її дуже складно виявити на радарі. Тому головне – знищувати літаки, які скидають ці бомби. Це головна ціль, щоб боротися з цим "оружиєм побєди", як кажуть росіяни,

– пояснив він.

Військовий оглядач наголосив, що для знищення російських літаків ЗСУ потребують далекобійних комплексів ППО типу Patriot. Він додав, що окупанти мають ще багато авіаційних бомб ФАБ-500.

Попович про російські авіабомби: дивіться відео

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