В ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що росіяни атакують керованими авіабомбами всюди по лінії фронту. І на, жаль, поки що безкарно. Про це пише 24 Канал.
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Де росіяни використовують керовані авіабомби
Юрій Ігнат повідомив, що окупанти використовують керовані бомби на Півдні, у Сумській, Чернігівській областях та на Сході.
Вони атакують всюди. Тобто є ця нова загроза, на яку реагувати, м'яко кажучи, важко, бо противник застосовує ці керовані бомби дистанційно, і поки що безкарно,
– сказав Юрій Ігнат.
Чому керовані авіабомби важко збивати
Російські літаки завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, держкордону чи з моря. Поки що Україні немає чим діставати ці літаки.
Бомби можна пробувати збивати, але ви розумієте, скільки потрібно засобів, щоб їх знищувати. 10 – 12 цих бомб противник по всій лінії фронту застосовує щодня,
– пояснив Ігнат.
Які засоби можуть допомогти проти керованих авіабомб
Юрій Ігнат підкреслив, що Україні потрібні засоби, які можуть протистояти новій загрозі у вигляді керованих авіабомб.
Серед наземних засобів це системи Patriot та SAMP-T. Проте найкращим варіантом захисту все ж є сучасні літаки, наприклад, F-16 або інші літаки покоління 4+, які можуть протистояти російській авіації на великих відстанях, мають потужні радари та ракети класу “повітря-повітря”.