В ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що росіяни атакують керованими авіабомбами всюди по лінії фронту. І на, жаль, поки що безкарно. Про це пише 24 Канал.

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Де росіяни використовують керовані авіабомби

Юрій Ігнат повідомив, що окупанти використовують керовані бомби на Півдні, у Сумській, Чернігівській областях та на Сході.

Вони атакують всюди. Тобто є ця нова загроза, на яку реагувати, м'яко кажучи, важко, бо противник застосовує ці керовані бомби дистанційно, і поки що безкарно,

– сказав Юрій Ігнат.

Чому керовані авіабомби важко збивати

Російські літаки завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, держкордону чи з моря. Поки що Україні немає чим діставати ці літаки.

Бомби можна пробувати збивати, але ви розумієте, скільки потрібно засобів, щоб їх знищувати. 10 – 12 цих бомб противник по всій лінії фронту застосовує щодня,

– пояснив Ігнат.

Довідка. в основному ворог використовує бомбу ФАБ-500, яка оснащена крилами й GPS-навігацією. Вона летить до своєї цілі ще 10 – 20 кілометрів, а буває й більше. Це залежить від того, звідки її кинуть та з якої висоти тощо.

Які засоби можуть допомогти проти керованих авіабомб

Юрій Ігнат підкреслив, що Україні потрібні засоби, які можуть протистояти новій загрозі у вигляді керованих авіабомб.

Серед наземних засобів це системи Patriot та SAMP-T. Проте найкращим варіантом захисту все ж є сучасні літаки, наприклад, F-16 або інші літаки покоління 4+, які можуть протистояти російській авіації на великих відстанях, мають потужні радари та ракети класу “повітря-повітря”.