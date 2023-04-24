Довольно эффективны по цели, в которую попадают, – военный обозреватель о российских авиабомбах

В марте этого года Россия начала активно наносить удары по Украине планирующими авиационными бомбами. Это очень опасное оружие, которое тяжело сбивать. ВСУ нужны новейшие системы ПВО, чтобы уничтожать вражеские самолеты, которые выпускают авиабомбы.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у россиян еще много авиационных бомб ФАБ-500.

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Украине нужны дальнобойные системы ПВО

Попович отметил, что авиабомбы – это опасное оружие. Они могут уничтожать городские постройки, транспортные узлы, мосты, укрепления. Их невозможно сбить, поэтому нужно уничтожать самолеты, которые выпускают это оружие.

Они достаточно эффективны по цели, в которую попадают. Саму авиабомбу тяжело сбить, поскольку ее очень сложно обнаружить на радаре. Поэтому главное – уничтожать самолеты, которые сбрасывают эти бомбы. Это главная цель, чтобы бороться с этой "оружием победы", как говорят россияне,

– объяснил он.

Военный обозреватель подчеркнул, что для уничтожения российских самолетов ВСУ нуждаются в дальнобойных комплексах ПВО типа Patriot. Он добавил, что в оккупантов еще много авиационных бомб ФАБ-500.

Попович о российских авиабомбах: смотрите видео

Авиационные бомбы, которые есть в России: главное