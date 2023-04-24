Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіяни мають ще багато авіаційних бомб ФАБ-500.
До теми Під загрозою ударів – Чернігів, Суми та Запоріжжя: все, що відомо про керовані авіабомби Росії
Україні потрібні далекобійні системи ППО
Попович зазначив, що авіабомби – це небезпечна зброя. Вони можуть знищувати міські забудови, транспортні вузли, мости, укріплення. Їх неможливо збити, тому потрібно знищувати літаки, які цю зброю випускають.
Вони доволі ефективні по цілі, в яку влучають. Саму авіабомбу важко збити, оскільки її дуже складно виявити на радарі. Тому головне – знищувати літаки, які скидають ці бомби. Це головна ціль, щоб боротися з цим "оружиєм побєди", як кажуть росіяни,
– пояснив він.
Військовий оглядач наголосив, що для знищення російських літаків ЗСУ потребують далекобійних комплексів ППО типу Patriot. Він додав, що окупанти мають ще багато авіаційних бомб ФАБ-500.
Попович про російські авіабомби: дивіться відео
Авіаційні бомби, які є в Росії: головне
- Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, що мають аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль. Вони вважаються високоточною зброєю.
- Дальність скидання плануючих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти.
- Під загрозою такого удару можуть перебувати прикордонні райони та прифронтові райони, включно з такими містами, як Чернігів, Суми, Харків, Херсон та Запоріжжя. А ефективним засобом боротьби з ними є лише знищення самого носія.
- За оцінками Генштабу ЗСУ, Росія щодня застосовує приблизно по 20 таких бомб.
- Як зазначили в ЗСУ, для скидання керованих плануючих авіаційних бомб ворожі літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Боротися з такими бомбами складно – вони є проблемними цілями, простіше та логічніше було б знищувати їхній носій – літаки Су-34, Су-35 тощо.