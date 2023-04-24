Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіяни мають ще багато авіаційних бомб ФАБ-500.

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Україні потрібні далекобійні системи ППО

Попович зазначив, що авіабомби – це небезпечна зброя. Вони можуть знищувати міські забудови, транспортні вузли, мости, укріплення. Їх неможливо збити, тому потрібно знищувати літаки, які цю зброю випускають.

Вони доволі ефективні по цілі, в яку влучають. Саму авіабомбу важко збити, оскільки її дуже складно виявити на радарі. Тому головне – знищувати літаки, які скидають ці бомби. Це головна ціль, щоб боротися з цим "оружиєм побєди", як кажуть росіяни,

– пояснив він.

Військовий оглядач наголосив, що для знищення російських літаків ЗСУ потребують далекобійних комплексів ППО типу Patriot. Він додав, що окупанти мають ще багато авіаційних бомб ФАБ-500.

Попович про російські авіабомби: дивіться відео

Авіаційні бомби, які є в Росії: головне