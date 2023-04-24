Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у россиян еще много авиационных бомб ФАБ-500.

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Украине нужны дальнобойные системы ПВО

Попович отметил, что авиабомбы – это опасное оружие. Они могут уничтожать городские постройки, транспортные узлы, мосты, укрепления. Их невозможно сбить, поэтому нужно уничтожать самолеты, которые выпускают это оружие.

Они достаточно эффективны по цели, в которую попадают. Саму авиабомбу тяжело сбить, поскольку ее очень сложно обнаружить на радаре. Поэтому главное – уничтожать самолеты, которые сбрасывают эти бомбы. Это главная цель, чтобы бороться с этой "оружием победы", как говорят россияне,
– объяснил он.

Военный обозреватель подчеркнул, что для уничтожения российских самолетов ВСУ нуждаются в дальнобойных комплексах ПВО типа Patriot. Он добавил, что в оккупантов еще много авиационных бомб ФАБ-500.

Попович о российских авиабомбах: смотрите видео

Авиационные бомбы, которые есть в России: главное

  • Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Они считаются высокоточным оружием.
  • Дальность сброса планирующих авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты. Чем выше и на большей скорости производит сброс самолет, тем дальше такие бомбы будут лететь.
  • Под угрозой такого удара могут находиться приграничные районы и прифронтовые районы, включая такие города, как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье. А эффективным средством борьбы с ними только уничтожение самого носителя.
  • По оценкам Генштаба ВСУ, Россия ежедневно применяет примерно по 20 таких бомб.
  • Как отметили в ВСУ, для сброса управляемых планирующих авиационных бомб вражеские самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Бороться с такими бомбами сложно – они являются проблемными целями, проще и логичнее было бы уничтожать их носитель – самолеты Су-34, Су-35 и так далее.