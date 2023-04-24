Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у россиян еще много авиационных бомб ФАБ-500.

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Украине нужны дальнобойные системы ПВО

Попович отметил, что авиабомбы – это опасное оружие. Они могут уничтожать городские постройки, транспортные узлы, мосты, укрепления. Их невозможно сбить, поэтому нужно уничтожать самолеты, которые выпускают это оружие.

Они достаточно эффективны по цели, в которую попадают. Саму авиабомбу тяжело сбить, поскольку ее очень сложно обнаружить на радаре. Поэтому главное – уничтожать самолеты, которые сбрасывают эти бомбы. Это главная цель, чтобы бороться с этой "оружием победы", как говорят россияне,

– объяснил он.

Военный обозреватель подчеркнул, что для уничтожения российских самолетов ВСУ нуждаются в дальнобойных комплексах ПВО типа Patriot. Он добавил, что в оккупантов еще много авиационных бомб ФАБ-500.

Попович о российских авиабомбах: смотрите видео

Авиационные бомбы, которые есть в России: главное