Небезпечний туризм: як Росія використовує подорожі для перевиховання українців на росіян

Після повномасштабного вторгнення в Україну, у Росії набула особливої популярності тема "патріотичного внутрішнього туризму". У авторській колонці для сайту 24 Каналу читайте про те, чому Кремль витрачає чималі ресурси на те, щоб українські діти побачили "золоте кільце Росії", і як туризм з дозвілля перетворився на ще один інструмент перевиховання.

У 2022 році президент Росії Владімір Путін наголосив на тому, що російські федеральні органи мають розробити і підтримувати програми поїздок по Росії для дітей і молоді. Це стосується і окупованих українських регіонів, щоб українські діти, які відвідують російські регіони, скоріш інтегрувались в "традиційні російські цінності", пізнали історію Росії і "полюбили її".

"Дуже важливо, щоб вони (українські діти – 24 Канал) побували в головних туристичних містах нашої країни, щоб побачили Росію, щоб вони розуміли, громадянами якої країни вони стали", – заявила речниця Ради федерації Валентина Матвієнко.

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У 2022 році такі поїздки були організовані для щонайменше 2 000 дітей. У 2023 році, згідно з даними Федерального агентства у справах молоді, за програмою "Більше, ніж подорож" у Росії побувало 2 872 дітей з усіх чотирьох окупованих регіонів.

Загалом, за даними пресслужби, цього року у цій програмі мали взяти участь близько 10 тисяч осіб з так званих "нових регіонів", з них 3 тисячі дітей віком від 7 до 17 років.

Віцепрем'єрка Росії Татьяна Голікова додала, що у 2023 році і в останні роки для дітей з "нових регіонів" організовують спеціальні багатоденні тематичні маршрути "Пізнай Росію". З 2023 року російський мінкульт щорічно влаштовуватиме поїздки для 10 тисяч дітей з окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей на заходи до інших регіонів Росії, зокрема до Москви, Санкт-Петербургу, Тули, Калуги.

Туризм як частина патріотичного виховання громадянина Росії

Внутрішній туризм у Росії слід розглядати як "найсильніший освітній та виховний засіб", що дозволяє на практиці розвивати у підлітках любов до "родіни". Саме в ході екскурсій, відвідувань музеїв відбувається знайомство з історією батьківщини (себто Росії), з мистецтвом і тим самим зароджується гордість за свою батьківщину, любов до неї і, отже, патріотизм.

Важливість туризму у формуванні російського патріотизму також була підкреслена у законі "Про патріотичне виховання громадян Росії", затвердженому російською окупаційною адміністрацією в окупованому Криму в грудні 2022 року. Зокрема, розвиток внутрішнього туризму на теренах Росії є частиною "культурно-патріотичного виховання", а загалом цілями патріотичного виховання є формування почуття вірності Росії, поваги до її конституції і державних символів, а також "зміцнення престижу" служби у збройних силах Росії та інших військових формуваннях.

Поїздки дітей з окупованих територій мають два вектори:

розвиток російської громадянської ідентичності (індоктринація);

мілітаризація (бо служба в російській армії є атрибутом справжнього російського громадянина).

Куди росіяни возили українських дітей

У 2023 році делегація з окупованого Криму відправилася в довгострокову "Подорож мрії" ("Путешествие мечты"), для переможців всеросійського конкурсу "Велика зміна" на маршрут від Санкт-Петербурга до Владивостока. На кожній зупинці кримські діти мають зустрітися з активістами "Двіженія пєрвих" – організації, яка активно сприяє формуванню російської громадянської ідентичності в українських дітей.



Кримські діти у Росії / Фото з російських соцмереж

З вересня по листопад 2023 року 250 молодих людей з окупованих областей України взяли участь у проєкті "Рідні міста" від "Тавріди" і "Більше, ніж подорож". Ціль проєкту – показати, які можливості в сфері освіти, професійної та творчої реалізації існують сьогодні в Росії, щоб діти з зазначених територій скоріш інтегрувались у російський простір.

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Також діє програма "Культурна карта 4+85", в межах якої щонайменше 1 тисяча дітей з окупованої Херсонщини може відвідати Москву і Санкт-Петербург до кінця 2023 року. Поїздки, організовані з урахуванням віку дітей, передбачають безкоштовні екскурсії, проживання та харчування і діють для всіх окупованих регіонів. Також щонайменше 32 школярів з окупованої Херсонщини відвідали Москву в межах проєкту "Пишемо майбутнє" від президентської платформи "Росія – країна можливостей". Слід відзначити, що поїздка до Москви була нагородою за участь в конкурсі, де учасникам треба було оспівувати "красу та велич Росії".



Діти з Херсонщини відвідали Москву / Фото окупаційної влади

Діти з окупованих частин Запорізької і Херсонської областей також взяли участь у виставці-форумі "Росія" у Москві, де були присутні стенди зазначених областей як нібито російських регіонів. Такі заходи не тільки мають нормалізувати окупацію українських територій, а й створити хибний наратив про те, що українські території є нібито частиною Росії.

Всупереч нормам міжнародного права, Росія активно здійснює паспортизацію мешканців окупованих територій, і навіть це грубе порушення Росія використовує як засіб пропаганди. У московському "Музеї Перемоги" напередодні так званого "дня возз'єднання ДНР, ЛНР, Запорізької області та Херсонської області з Росією" (30 вересня) вручили російські паспорти 20 українським дітям.

На церемонії були присутні російські чиновники високого рангу, зокрема заступник секретаря Громадської палати Алєксандр Школьник, депутат Держдуми Сєргєй Колунов, заступник начальника ГУВМ МВС Росії Кіріл Адзінов. Для дітей організували екскурсії "Москва військова" з відвідуванням Червоної площі, оглядового майданчика на Воробйових горах та храму Христа Спасителя.



Українським дітям роздають російські паспорти / Фото росЗМІ

Такі поїздки є потужним інструментом "м'якої сили", коли у відсутності можливих альтернатив дітей підкупають поїздками до російських регіонів, які відбуваються повністю за рахунок держави.

Одночасно здійснюється міцний ідеологічний вплив, щоб виховати лояльність до Росії і її окупаційної влади. Наслідком таких дій може бути цілковита зміна свідомості, коли дитина буде згодом усвідомлювати себе саме як громадянин Росії, з почуттям гордості за російське псевдо-отєчєство.

Мілітаризація школярів по-російськи

Почуття гордості за "отєчєство" є важливою складовою мілітаризації українських дітей, яких змалку готують до служби в російській армії. Для цього застосовуються як методи примусу, так і методи заохочення. Наприклад, за членство в мілітаристській організації "Юнармія" дитина може поїхати на форум до Москви, чи до табору за рахунок держави.

Але під час такого "відпочинку" дитина проходить курс військової підготовки за російськими армійськими стандартами і отримує порцію концентрованого ідеологічного впливу від російських військових, які часто є кураторами таких заходів.

З 8 по 10 грудня 2023 року школярі з Севастополя взяли участь у всеросійському військово-патріотичну зборі для членів "Юнармії", "Слави героїв – будьмо гідні". На концерті був прямий зв'язок з учасниками так званої "СВО", де діти мали можливість дистанційно "подякувати їм за мирне небо над головою".



Школярі з Севастополя у Росії / Фото з російських соцмереж

Влітку команда юнармійців з Феодосії "Титан" від спеціалізованої школи №2 брала участь у проходженні військово-прикладної смуги перешкод "Дорога переможців", який відбувся у Підмосков'ї.

Цікаво, що у 2023 році у гри з'явився новий девіз: "Перемога – одна на всіх", який "підтримує зв'язок поколінь між героями Великої вітчизняної війни та героями "спеціальної військової операції".

Влітку 2023 року відбулася тематична військово-патріотична зміна у таборі "Дружба" Володимирської області, де взяли участь діти з окупованих областей України разом з російськими дітьми. Крім військової підготовки, дітей також залучали до "хвилини мовчання" щодо тих, хто "зараз бере участь у спеціальній військовій операції, захищає родіну від неонацизму".



Мілітаризація українських дітей / Фото "Юнармії"

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На медіафорумі "ЮНКОР" у Москві були присутні діти з Севастополя і окупованої Херсонщини. Другий день форуму почався із зустрічі з учасниками так званої "СВО", які розповіли про "роль патріотизму у житті росіянина" і як "слово стає основним озброєнням в інформаційній війні".



Діти з Півдня України на російському форумі / Фото з російських соцмереж

У період з 28 вересня по 18 жовтня в дитячому центрі "Океан" відбулися дві освітні програми: "Орден Мужності" та "ЕтноРосія", де брали участь діти з окупованих територій. Діти проходили вогневу, бойову, тактико-спеціальну підготовку і для них проводили заняття з надання першої медичної допомоги і лекції про можливості безпілотних літальних апаратів.

Росія надає активну підтримку молодіжним рухам на окупованих територіях. Так у березні 2023 року учасники "Юнармії" з окупованої Запорізької області в на чолі з тодішнім керівником Андоєєм Чуйковим відвідали Ростов-на-Дону, де відбулася зустріч керівників головного штабу "Юнармії" з очільниками руху на "звільнених територіях". Діти з окупованих територій брали участь у сумісному параді на честь чергової річниці окупації Криму разом із ростовськими школярами.

Школярі та студенти окупованих Запорізької та Херсонської областей взяли участь у фіналі всеросійської військово-спортивної гри "Побєда" в Москві. Це відбувалося у військово-патріотичному парку культури і відпочинку збройних сил Росії "Патріот" і на 253 загальновійськовому полігоні Західного військового округу "Алабіно".

– це комплекс освітньо-змагальних заходів з патріотичного виховання, фізичної культури та основ безпеки життєдіяльності для дітей та підлітків, програма яких розроблена та проводиться спільно міністерством оборони Росії, рухом "Юнармія" та КВЦ "Патріот". Тобто ця гра насправді є частиною підготовки до військової служби в армії країни-агресора.

1 серпня у Пензі відбулося відкриття юнармійських військово-патріотичних зборів "Гвардієць" Приволзького федерального округу, в якому брали участь учні кадетських класів, корпусів та шкіл-інтернатів, вихованці військово-патріотичних молодіжних об'єднань і діти російських військовослужбовців. Збори прийняли понад 300 учасників із окупованих Запорізької і Донецької областей та з Росії, які проходили військову підготовку та зустрічалися з учасниками так званої "спеціальної військової операції".



Як росіяни використовують дітей з окупованих територій / Фото "Юнармії"

У серпні учні кадетських класів скадовської школи №1 перебували у оздоровчо-освітньому центрі "Патріот. Спорт" у місті Тучково Московської області. В цьому центрі проходять збори російських старшокласників в межах допризовної підготовки юнаків. Центр спеціалізується на тактичній, військово-медичній, фізичній та вогневій підготовці, а також навчає російським військових нормативам і уставам.

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Під маскою "оздоровлення" і "навчальних" поїздок, Росія активно займається мілітаризацією українських дітей, виховуючи позитивне сприйняття російської армії і російських військових, зокрема до тих, які беруть чи брали участь у війні проти України.

Завдяки тематичним змінами в російських таборах, українські діти набувають первинних навичок до військової служби в армії держави-окупанта, яка здійснює протиправну паспортизацію мешканців окупованих територій і призов до власної армії. Це є воєнним злочином згідно з Римським статутом МКС.

Що каже міжнародне право прав людини?

Поїздки дітей з окупованих територій до Росії є одним з елементів системи знищення ідентичності, яку Росія впроваджує ще з 2014 року. Під маскою "відпочинку", "туризму" і "оздоровлення" насправді ховається впровадження хибних наративів про нібито приналежність окупованих українських територій до Росії, Росію як "могутню державу" і "родіну", яку слід захищати зі зброєю в руках.

Така інструменталізація дозвілля є протиправною з погляду Конвенції з прав дитини, де закріплюється право дитини на збереження власної ідентичності і культурної самобутності, а також підкреслюються важливість ігор і дозвілля для формування почуття приналежності до культурної спільноти і формування власної ідентичності.

Через "патріотичний туризм" і мілітаристські ігри Росія намагається нав'язати українським дітям російську ідентичність і виховати нове покоління на окупованих територіях, яке не матиме зв'язку з Україною як власною державою. Тому важливо вже зараз висвітлювати протиправні практики Росії і випрацьовувати стратегії повернення наших співгромадян додому.