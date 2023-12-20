Бліда міль Путін має забути про співчуття

Російський президент Владімір Путін намагався донести до військових свої бажання.

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"Сполучені Штати вирішили свої завдання поточного плану, "відірвали", як вони вважають, Україну, розірвали відносини Росії з Європою. У цьому плані вони досягли того, чого хотіли, на жаль. Просто ми по-іншому поводитися вже не могли. Чи треба було здати все і дивитися, як вони чавкають, з'їдаючи все підряд, наше, споконвічно російське? Ми не могли так вчинити, і вони розуміли, що ми не можемо вчинити, але робили спеціально. Вони спеціально втягнули нас і Європу в цей конфлікт, досягли в цьому сенсі своєї мети – "розтягли" Росію та Європу", – виправдовувався Путін.

Залишимо осторонь його штампи про "відірвали" і "споконвічно російське" (село Кучково – ось твоє споконвічно російське) – це вже нецікаво, багато разів сказано. Взагалі поганий тон – прикривати власну дупу сивиною батьків.

І навіть не говоритимемо нічого про рівень російської дипломатії, яка, за всієї кінської серйозності та поважності міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, по факту виявилася безсилою у захисті національних інтересів.

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Путін цією заявою, говорячи по-простому, російською, визнав що він – л*х і "терпіла". Він нічого не зміг досягти з поставленої мети. Його політика виявилася помилковою в цілях і провальною в їхньому досягненні. Він не мав і не має авторитету та поваги на зовнішній арені. Його не брали до уваги.

І ось коли йому це набридло він, як примхлива дитина, вирішив розбити вікно у вітальні, тільки щоб його помітили. Щоб звернули на нього увагу, прибігли до шкідника спочатку з погрозами, а потім, розібравшись у його тонкій душевній організації, – зі словами заспокоєння та співчуття.

Ось тільки ми не "вікно". У нас люди гинуть, а ця бліда міль, що вимагає до себе співчуття, розв'язуючи війну через свої комплекси, повинна не на розуміння розраховувати, а на те, що дорослі йому дадуть здачу так, що на все життя ця "дитина" має забути, що таке вимагати увагу роблячи боляче оточенню.