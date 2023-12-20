Не хочете давати свої гроші? То давайте російські гроші, яких у вас заморожено чимало. Мовиться про сотні мільярдів доларів або євро.

Читайте також Усиновлюйте й не повертайте: ЄС не вніс до санкційного списку викрадачів українських дітей

Юридичні тонкощі зачекають

Зараз надходить інформація, що G7 розробляє механізм передачі Україні заморожених російських активів, хоча, як на мене, тут розробляти нічого, а давно треба було переходити до справи.

Є кілька очевидних фактів. На Україну напала певна держава. Ця держава вже завдала величезних суто економічних збитків, і за всіма нормами має за це відповідати. Грошима у тому числі. У цієї держави є активи, які перейдуть Україні у будь-якому випадку за підсумками будь-якого нормального суду.

Можна, звісно, гратися у правосуддя десятиліттями, але результат буде один єдиний з можливих.

Україні потрібні кошти, які можна залучити у такий спосіб. Є рішення Генасамблеї ООН, що Україні мають виплатити репарації. То починайте їх виплачувати, а усі юридичні тонкощі можна буде вирішити пізніше.

Зауважте Три сценарії для війни на Близькому Сході, яка може перерости у світову

Зрозуміло, чого на це не йдуть. Річ у тому, що на Заході зберігаються величезні суми, що належать дуже сумнівним режимам. Там дуже зацікавлені, аби різні диктатори й агресори і далі несли туди свої гроші. Але мовиться у цьому випадку не просто про сумнівні режими, а про режим, що напав на суверенну державу – члена ООН, що було засуджено більшістю членів ООН.

От вам і підстава, яка згодом може бути ще і стримувальним фактором від агресії інших режимів. Бо якщо Росія може прожити без заморожених активів, то меншим автократіям це може бути менш приємним. І для них замороження та конфіскація активів може бути реальним аргументом, що утримає їх від агресивних воєн.