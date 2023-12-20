Російська десантура готова втратити всю бригаду, щоб похизуватися

Перший їм потрібен для створення плацдарму з подальшою перспективою розвитку наступу на Часовий Яр. Другий – для створення буфера безпеки для траси 0513, що опинилася під загрозою після звільнення Андріївки та Кліщіївки та виходу на лівий бік від залізниці.

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Згідно з останніми даними, в районі Бахмута окупанти сконцентрували 80 тисяч особового складу. Це пікова цифра присутності ворожих військ у районі міста за весь час наступальних дій. Навіть у розпал наступу орди "генералісімуса" Євгєнія Пригожина такої кількості особового складу в районі Бахмута не фіксувалося.

Проте є цікавий момент. Росіяни залучили в боях підрозділи 11 ОДШБр, яку раніше, 1 грудня, вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Її разом з 56 та 83 ОДШБр додали до складу формування ВДВ для централізації управління десантурою. Але не про це мова. Мовиться про те, що вони були весь цей час у резерві.

Цю бригаду дуже активно використовують у напрямку Івановського. Для російської десантури це можливість показатися перед військово-політичному керівництву. Мовляв, нова концепція застосування військ, які вистрибують із транспорту, що рухається над землею, з криком "Гойда!", – правильна і має право не тільки на життя, а й подальшу реалізацію, з урахуванням усіх супутніх бюджетних інвестицій.

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Іванівське для командування ВДВ – це шанс довести кров'ю та м'ясом 11-ї ОДШБр із далекого Улан-Уде, що вони "можуть". Тому не здивуюся, якщо командування готове заради цього села покласти всю бригаду, але досягти поставленої мети. Тим більше, що на схід від Івановського 102 мотострілецький полк 150 мотострілецької дивізії злив кілька позицій.

Кількість не дорівнює якість

У районі Богданівки наступ посилили підрозділами 200 ОМСБр, якою намагаються заткнути кілька напрямків західного сектору. Для посилення розтягнутої на шпагат 200 ОМСБр надали підрозділи 331 парашутно-десантного полку 98 повітрянодесантної дивізії.

Південно-Західний сектор зараз перебуває під пресингом переважно 72 ОМСБр. Своєю чергою, відчутного успіху у спробах відбити Кліщіївку, де мають підтримку 1307 мотострілецького полку 6 мотострілецької дивізії та Андріївку, ці підрозділи не мали.

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Навіть навпаки – за результатами системних контратак підрозділів Сил оборони України, вони були змушені відійти з низки позицій. У районі Курдюмівки, на північ, інтенсифікувалися дії 57 ОМСБр 5 загальновійськової армії, але, знову ж таки, без критичних наслідків для Сил оборони України.

Підсумовуючи вищевикладене – росіяни посилюють тиск у районі Бахмута. Їхня мета – вийти на Часовий Яр, але вони дуже турбуються за логістичну артерію з Горлівкою. У нинішніх реаліях, попри кількісну перевагу (росіяни зосередили в районі міста майже 50% від групи військ "Південь"), досягти якихось переломних результатів ворог не може.

Повзучий російський наступ, який рухається на кілька десятків метрів вдень, а деколи й у протилежну сторону, наразі не демонструє потенціалу для стрімкого ривка та прориву нашої оборони. Однак тиск дуже великий. Щоб його відбивати, необхідний відповідний інструментарій, надходження якого поки що залежить, на жаль, не від нас.