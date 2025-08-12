Росія випустила по Україні маже 50 БпЛА та 4 балістичні ракети: скільки цілей збила ППО
- Росія випустила по Україні 48 дронів та 4 балістичні ракети, більшість з яких були збиті ППО.
- Протиповітряна оборона збила 36 дронів, але 12 дронів та 3 ракети влучили в ціль.
Росія випустила по Україні 48 БпЛА різних типів та 4 балістичні ракети у ніч на 12 серпня. ППО збила більшість російських дронів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про повітряну атаку на Україну у ніч на 12 серпня?
У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 12 серпня Росія атакувала Україну 48-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Звідки здійснювалися пуски:
- Брянськ;
- Міллерово;
- Шаталово.
Крім того, Росія випустила по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/ KN-23 із Воронезької та Брянської областей Росії.
Окупаційні війська атакували ударними БпЛА Сумщину та Донеччину, а ракетами – Чернігівщину.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,
– йдеться у повідомленні.
Скільки БпЛА збила ППО у ніч на 12 серпня / Інфографіка Повітряних сил
На жаль, зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.