Росія випустила по Україні 48 БпЛА різних типів та 4 балістичні ракети у ніч на 12 серпня. ППО збила більшість російських дронів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Літаками чи золотом: чим Росія заплатила Ірану за "Шахеди" та чому той розчарований

Що відомо про повітряну атаку на Україну у ніч на 12 серпня?

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 12 серпня Росія атакувала Україну 48-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Звідки здійснювалися пуски:

Брянськ;

Міллерово;

Шаталово.

Крім того, Росія випустила по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/ KN-23 із Воронезької та Брянської областей Росії.

Окупаційні війська атакували ударними БпЛА Сумщину та Донеччину, а ракетами – Чернігівщину.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,

– йдеться у повідомленні.

Скільки БпЛА збила ППО у ніч на 12 серпня / Інфографіка Повітряних сил

На жаль, зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.