Росія намагається відродити шпигунську мережу у країнах Європи, – Politico

Росія намагається оговтатися від масової висилки співробітників російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям у Європі. Тому країна-агресорка активно намагається відновити свої шпигунські мережі.

Наразі з'являється дедалі більше свідчень того, що російська служба зовнішньої розвідки (СЗР) та її військова розвідувальна служба (ГРУ) активно намагаються відновити свої шпигунські мережі, особливо з прицілом на військову допомогу Україні.

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Російська агентурна мережа у Європі значно ослабла

Після початку повномасштабного вторгнення у Європі виявили більш ніж 400 так званих незаявлених офіцерів російської розвідки, відіславши їх назад до Росії. Зокрема їх масово повиганяли з Франції, Бельгії, Фінляндії та Німеччини, різко скоротивши охоплення та можливості Кремля шпигунити в межах ЄС.

У їхні обов'язки входило "вишукувати таланти" серед місцевих жителів для вербування, запускати кротів та матеріально-технічно сприяти операціям "активних" заходів, таким як отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у 2018 році у Великій Британії.

Також в Болгарії, Словаччині, Албанії, Нідерландах, Німеччині, Швеції та Норвегії було заарештовано російських агентів і кротів, які працюють або на ГРУ, або на СЗР.

"Гідра" намагається відродитися

Європейські спецслужби не зупиняються на досягнутому. Вони розуміють, що керівники російської розвідки намагаються знайти способи компенсувати величезну втрату шпигунів у посольствах.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс також повідомив, що "російські спецслужби прагнуть відновити або створити нові можливості для своєї розвідувальної діяльності в Європі". За його словами, зараз вони вивчають інші методи збору розвідданих: кібернетичні, традиційне прикриття та онлайн-операції.

Він наголосив, що ключовою метою для збирання російської розвідувальної інформації є критична інфраструктура Європи – у пріоритеті контроль виробництва та постачання західної зброї в Україну. Для цього країна-агресорка вербує будь-кого та де може.

До громадян Литви звертаються та вербують під час поїздок до Росії чи Білорусі,

– сказав він.

Служби безпеки Литви зазначили, що білоруські спецслужби також переслідували білоруську діаспору та навіть білоруські опозиційні організації, намагаючись вербувати, контролювати та перешкоджати їхній діяльності. Також впродовж 2022 року російських шпигунів масово затримували в різних країнах світу, зокрема в Литві, Норвегії, Польщі, Словаччині та Угорщині.