Россия пытается возродить шпионскую сеть в странах Европы, – Politico

Россия пытается оправиться от массовой высылки сотрудников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием в Европе. Поэтому страна-агрессор активно пытается восстановить свои шпионские сети.

Появляется все больше свидетельств того, что российская служба внешней разведки (СВР) и ее военная разведывательная служба (ГРУ) активно пытаются восстановить свои шпионские сети, особенно с прицелом на военную помощь Украине.

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Российская агентурная сеть в Европе значительно ослабла

После начала полномасштабного вторжения в Европе обнаружили более 400 так называемых незаявленных офицеров российской разведки, отослав их обратно в Россию. В частности, их массово выгнали из Франции, Бельгии, Финляндии и Германии, резко сократив охват и возможности Кремля шпионить в пределах ЕС.

В их обязанности входило "разыскивать таланты" среди местных жителей для вербовки, запускать кротов и материально-технически содействовать операциям "активных" мер, таким как отравление Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании.

Также в Болгарии, Словакии, Албании, Нидерландах, Германии, Швеции и Норвегии были арестованы российские агенты и "кроты", работающие либо на ГРУ, либо на СВР.

"Гидра" пытается возродиться

Европейские спецслужбы не останавливаются на достигнутом. Они понимают, что руководители российской разведки пытаются найти способы компенсировать огромную потерю шпионов в посольствах.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис также сообщил, что "российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе". По его словам, сейчас они изучают другие методы сбора разведданных: кибернетические, традиционные прикрытия и онлайн-операции.

Он подчеркнул, что ключевой целью для сбора российской разведывательной информации является критическая инфраструктура Европы – в приоритете контроль производства и поставок западного оружия в Украину. Для этого страна-агрессор вербует кого угодно и где может.

К гражданам Литвы обращаются и вербуют во время поездок в Россию или Беларусь,

– сказал он.

Службы безопасности Литвы отметили, что белорусские спецслужбы также преследовали белорусскую диаспору и даже белорусские оппозиционные организации, пытаясь вербовать, контролировать и препятствовать их деятельности. Также в течение 2022 года российских шпионов массово задерживали в разных странах мира, в частности в Литве, Норвегии, Польше, Словакии и Венгрии.