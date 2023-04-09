Уроженец Якутска Владислав Аммосов, более 15 лет строивший карьеру в армии и спецслужбах России, решил воевать на стороне Украины.

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Он готов идти на территорию России в составе ДРГ

Владислав Аммосов заявил, что "бывших офицеров не бывает". Поэтому он готов хоть сейчас идти в составе диверсионно-разведывательной группы на территорию России и там уничтожать врагов.

Враги моей родины – это те, кто сейчас поддерживает эту путинскую власть,

– сказал Аммосов.

Он также сообщил, что был готов стрелять в них уже давно, потому что не мог спокойно смотреть на происходящее в его стране. При этом бывший офицер ГРУ России не скрывает, что раньше был настоящим имперцем и верил в пропаганду. Поэтому он добровольно участвовал во Второй чеченской войне на стороне оккупантов. Однако, по его словам, эта война немного его отрезвила – он понял, что народ Чечни воевал за свою свободу.

Также эта кампания открыла Аммосову глаза на российских офицеров. Среди них уже в Чечне было немало алкоголиков, предателей, торговцев оружием, а также тех, кто отправлял солдат на убой. А сейчас ситуация с офицерским составом "второй армии мира" еще хуже, чем тогда.

В начале войны России с Украиной Аммосов уже не работал в спецслужбах

Когда началась война России с Украиной, то есть оккупация украинского Крыма в 2014 году, Владислав уже не служил в рядах ГРУ. По его словам, тогда он сразу понял, что это начало конца России.

В Украину из России после 24 февраля он попал через Гражданский совет в Польше. Это политическое объединение, объявившее тогда набор добровольцев в ряды национальных подразделений в составе ВСУ и региональных и национальных организаций гражданского сопротивления в России.

Владислав Аммосов прошел все проверки СБУ, ГУР и других правоохранительных органов Украины. Вместе с ним из России выехали и другие люди, все они прошли ряд проверок.

По словам Аммосова, создается "Сибирский батальон", целью которого будет отвоевать право народов России на свободу.