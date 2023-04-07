В пятницу, 7 апреля, спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что население России лишено каких-либо легитимных средств борьбы и влияния на власть. По его словам, это может способствовать созданию групп активистов, готовых к свержению путинского режима вооруженным путем.

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Сопротивление внутренней оккупации

Отметим, что так Юсов прокомментировал новости из Брянской области в России. Собственно, губернатор этого региона заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа якобы проникла вглубь области.

Ситуация в России становится все напряженнее. Появляются местные группы активистов, которые готовы к уже вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима. И, таким образом, они готовы защищать собственные права, поскольку власти Путина лишили население самой России в любые легитимные средства борьбы,

– сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что "и иноагенты, и тюрьмы, и покушения, и нападения" – это тот режим террора, в котором россияне давно живут, однако им все труднее с ним мириться.

Как отметил спикер, подливает масла в огонь и провоцирует недовольство масс также тот факт, что Путин использует в основном представителей порабощенных народов как "пушечное мясо". Это и побуждает их к пробуждению.

Поэтому этот анахронизм, каков современная Российская Империя, называемая Россией, – безусловно, в нем много противоречий. Эти противоречия именно в такой острой фазе становятся более очевидными и рано или поздно приведут к трансформации самой России,

– заявил представитель ГУР.

Что же произошло в Брянске