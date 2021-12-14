Росія запустила фейк про українське посольство, щоби приховати власний скандал, – МЗС

У МЗС Росії звинуватили українських дипломатів у продажі громадянства нелегальним мігрантам. В міністерстві закордонних справ України кажуть, що таким чином Москва прикриває свій скандал.

З сенсаційною "заявою" виступила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона звинуватила українських дипломатів у тому, що вони, мовляв, торгують громадянством.

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Новий "фейк" від Росії озвучила Марія Захарова

За словами Захарової, такою "послугою" користуються нелегальні мігранти, яким спрощується отримання робочих віз ЄС. В Україні на черговий витвір російської пропаганди вже відреагували.

МЗС Росії запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині,

– пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко.

МЗС Росії спробувало прикрити скандал з кокаїном

13 грудня ЗМІ повідомили, що колегія присяжних визнала винних 4 фігурантів цієї справи. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

"Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", – додав Ніколенко.

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Головне про скандал з посольством Росії в Аргентині:

Одразу 12 валіз з кокаїном зберігали у підсобних приміщеннях школи при посольстві Росі в Аргентині.

Справу розглядали у Дорогомилівському суді Москви.

Фігурантам інкримінували перевезти 400 кілограмів кокаїну до Європи.

Підсудних визнали винними.

Текст публікації Олена Ніколенка:

МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого – створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині.

Вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаю, справа стосується спроби вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кілограмів кокаїну на 35 мільйонів євро.