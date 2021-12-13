Розподіл радянського майна регулював Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року, розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми "Не віддали закордонні активи": Путін висловив Україні нові претензії

Відповідно до нього, українська частка в загальній сумі боргу та активів СРСР складала 16,37%.

Угода про "нульовий варіант"

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", за якою Росія зобов'язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

Натомість Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

Документ не набув чинності

Оскільки російська сторона проігнорувала вимоги надати інформацію про вартість українських активів, це унеможливило ратифікацію угоди Верховною Радою.

Твердження російського президента Владіміра Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами,

– наголосив Ніколенко.

Документ не набув чинності. Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим.

Заява Путіна

Кремлівський лідер кидається традиційними звинуваченнями у бік України. Цього разу він заявив, що Росія погасила усі борги СРСР. Однак є активи, які нібито Україна не повернула.

Путін каже, що пострадянські країни мали передати Росії за це закордонні активи СРСР, але, мовляв, Україна цього так і не зробила.

Може зацікавити – Росія поводиться так, ніби СРСР не розпадався, Грані правди: