Раздел советского имущества регулировал договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, рассказал спикер МИД Олег Николенко.

К теме "Не отдали зарубежные активы": Путин высказал Украине новые претензии

Согласно ему, украинская доля в общей сумме долга и активов СССР составляла 16,37%.

Соглашение о "нулевом варианте"

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Зато Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Документ не вступил в силу

Поскольку российская сторона проигнорировала требования предоставить информацию о стоимости украинских активов, это сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой.

Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами,

– подчеркнул Николенко.

Документ не вступил в силу. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованным.

Заявление Путина

Кремлевский лидер бросается традиционными обвинениями в сторону Украины. На этот раз он заявил, что Россия погасила все долги СССР. Однако есть активы, которые якобы Украина не вернула.

Путин говорит, что постсоветские страны должны были передать России за это зарубежные активы СССР, но, мол, Украина этого так и не сделала.

Может заинтересовать – Россия ведет себя так, будто СССР не распадался, Грани правды: