По словам Владимира Путина, Россия погасила все долги СССР. Однако есть активы, которые якобы Украина не вернула. Об этом глава Кремля заявил в пропагандистском фильме.

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Россия якобы погасила долги за все республики СССР

Владимир Путин заявил, что после распада СССР Россия якобы взяла на себя обязательство погасить все долги стран, входивших в состав союза.

По словам главы Кремля, постсоветские страны должны были передать России за это зарубежные активы СССР. Однако Путин утверждает, что Украина этого так и не сделала.

Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала,

– заявил Путин.

Примите ко вниманию! Россия выплачивала долги СССР до 2017 года. По информации российского Минфина, в августе 2017 года была произведена последняя выплата – 125,2 миллиона долларов Боснии и Генцеговине.

Последние заявления Путина по Украине

Президент России Владимир Путин неоднократно комментировал вопросы членства Украины в НАТО как угрозу для Кремля. В частности, Путин пожаловался на "недружелюбное отношение" Альянса к России.

Вопрос вторжения России в Украину, о котором с осени говорят западные СМИ, российский президент назвал "провокационным".

Именно угроза вторжения была одной из тем разговора Путина с президентом США Джо Байденом. В Кремле заявили, что лидер Белого дома не пугал Путина, но угрожал финансовой изоляцией.

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