Путин заявил также, что якобы "каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности". Такое заявление глава Кремля сделал на пресс-конференции 8 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

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Путин назвал вопрос о намерении напасть на Украину "провокационным"

Владимир Путин заявил, что "это вопрос провокационный".

Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но имеет право обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента США Байдена,

– заявил глава Кремля.

Кроме того, Путин пояснил, что "каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности". Однако он заверил, что "это должно быть сделано так, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России".

Лидер Кремля также продолжил в традиционной для российской пропаганды манере заявлять, что якобы свобода – "это, безусловно, данное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безграничная, но до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека". Далее Путин объяснил, что якобы из-за того, что "здесь должны вступать в силу взаимные ограничения", он и поговорит еще раз с Джо Байденом.

Кратко о разговоре Джо Байдена и Владимира Путина

Джо Байден и Владимир Путин побеседовали по видеосвязи 7 декабря. Разговор по защищенной линии проходил более двух часов.

Предварительно политики должны были обсудить стягивание российских сил к границам Украины и угрозу нового вторжения, продвижение НАТО на Восток, стратегическую стабильность, региональную безопасность, двусторонние отношения, а также ситуацию в Афганистане.

По результатам переговоров Джо Байден выразил главе Кремля беспокойство со стороны США и европейских союзников страны из-за скопления российских войск возле Украины. Также лидер США пригрозил Путину решительно отреагировать на эскалацию конфликта с Украиной.

В Кремле по результатам переговоров заявили, что Путин в разговоре якобы сказал "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи России".

8 декабря в Кремле сказали, что президенты США и России договорились о еще одном разговоре. Сроки и темы новых переговоров России и США не определили.

Путин и Байден поговорили об Украине – смотрите видео