Путін заявив також, що нібито "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки". Таку заяву глава Кремля зробив на пресконференції 8 грудня, відповідаючи на питання журналістів.

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Путін назвав питання про намір напасти на Україну "провокаційним"

Володимир Путін заявив, що "це питання провокаційне".

Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента США пана Байдена,
– заявив глава Кремля.

Окрім того, Путін пояснив, що нібито "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки".

Однак цинічно запевнив, що нібито "це має бути зроблено так, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у даному випадку – Росії".

Лідер Кремля також продовжив у традиційній для російської пропаганди манері заявляти, що нібито свобода "дана від Господа властивість кожної людини, і вона має бути безмежною, але доти, доки вона не стикається зі свободою іншої людини". Далі Путін пояснив, що нібито через те, що "тут повинні вступати в силу взаємні обмеження", він й поговорить ще раз зі Джо Байденом.

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