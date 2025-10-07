За перше півріччя цього року в Росії суди винесли понад 200 вироків у справах про державну зраду, шпигунство та таємне співробітництво з іншими державами. Така кількість вироків стала черговим антирекордом країни-агресорки.

У результаті понад двохсот осіб отримали реальні строки ув’язнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Зрада, звідки не чекали: російський месенджер MAX визнає окуповану Донеччину частиною України

Що відомо про зрадників у Росії?

Згідно з даними розвідки, за перші шість місяців 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами. Переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду.

У розвідці підрахували, що в середньому російські суди щодня виносили майже два вироки. Держзрада в Росії дійшла до рекордних показників. Варто зауважити, що за весь 2023 рік було засуджено 167 осіб, а за перше півріччя 2024-го – лише 143 особи.

Від початку повномасштабної війни проти України за цими статтями вже засуджено 774 людини. Зберігається також високий рівень секретності по цих справах: з 2023 року російські суди приховують імена близько 60 % фігурантів, позначаючи справи міткою "інформація прихована". Тоді як дані з окупованих територій у загальну статистику не включені.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року кількість засуджених за держзраду та шпигунство перевищить 500 осіб, а за справами про тероризм – близько 1500.

Розвідка повідомляє також про зміну настроїв серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

Дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзраду" всередині самої Росії лише підсилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював з окупаційними структурами,

– кажуть у СЗР.

Ставлення росіян до війни в Україні: коротко про головне