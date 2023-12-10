Чи мають росіяни резерви для масштабних зимових операцій: в ISW проаналізували ворожі атаки

Попри складні погодні умови, російські військові намагаються наступати на Сході. Ймовірно, окупанти намагатимуться перехопити ініціативу на фронті, аби до виборів президента Росії, які відбудуться у березні 2024 року, принести хоч якісь "перемоги".

Разом з тим, українські захисники посилюють оборонні споруди на деяких ділянках фронту. Аналітики підкреслюють, що такий крок є правильним, адже допоможе зберегти сили для майбутніх наступів.

До теми У Росії можлива велика мобілізація після переобрання Путіна: як збиратиме людей на війну

Чи мають окупанти ресурси для масштабних наступів

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові, ймовірно, почали наступальні операції на кількох ділянках фронту в складну зимову погоду. Таким чином ворог намагається перехопити ініціативу на фронті. Зокрема, окупанти не відмовилися від планів оточити Авдіївку. Також безперервні атаки тривають й на інших ділянках фронту.

Як припускають в ISW, російські загарбники вдалися до таких дій, аби повернути ініціативу на фронті. Нинішні темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW, згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року. Крім того, таке збільшення російських атак, на думку Інституту вивчення війни, свідчить про те, що окупанти перебувають під постійним тиском. Адже влітку російським загарбникам доводилося тікати під час контрнаступальних операцій, і ворог втратив ініціативу та можливості її перехопити.

Той факт, що російські війська прагнули перехопити ініціативу та розпочати наступальні операції на початку – середині листопада 2023 року, під час найскладніших погодних умов року, замість того, щоб чекати сильного морозу, говорить про те, що вони перебувають під тиском. Ймовірно, росіяни хочуть зберегти ініціативу в перші місяці 2024 року до майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року,

– припускають в ISW.

Втім, такі активні російські атаки можуть і не мати значних успіхів. Як повідомили в Інституті вивчення війни, складні погодні умови не лише уповільнили темп просування окупантів і збільшили їхні втрати, але й ще більше підірвали моральний стан ворога. За даними фахівців, швидкість російських втрат уздовж всієї лінії фронту в Україні, ймовірно, близька до швидкості формування військ. Це свідчить про те, у Росії не вистачить ресурсів для постійних і масштабних атак взимку.

Ворог нарощує сили на Куп'янському напрямку

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти перекидають на Куп'янський напрямок свої штурмові загони. Він розповів, що ворог нарощує сили, аби в майбутньому посилити атаки.

Втім, Фітьо підкреслює, що окупанти роблять ставку не на техніку, а на особовий склад.

"Все-таки ставка робиться більше на людський фактор, ніж на техніку", – заявив Фітьо.

Разом з тим, українські захисники продовжують мужньо відбивати російські атаки, завдаючи ворогу чималих втрат. Так, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ліквідували 224 особи та 233 одиниці техніки.