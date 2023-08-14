Росія "зупинила" судно в Чорному морі: Україна закликала cвіт відреагувати на терор

Російське міноборони 13 серпня повідомило, що нібито зупинило у Чорному морі судно "Сукра Окан", яке прямувало в порт у місті Ізмаїл. Зрештою представники української влади закликали міжнародні організації відреагувати на такі зухвалі дії окупантів.

Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Зокрема, він звернувся за реакцією про нібито зупинення судна "Сукра Окан" до Міжнародної морської організації, країною-членом якої також є і Росія, передає 24 Канал.

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Кубраков закликав відреагувати на ситуацію з судном

Міністр інфраструктури заявив, що Україна поки офіційно не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що російські військові відкрили вогонь по цивільному балкеру "Сукра Окан". Водночас він все ж визнав, що Росія вчиняє терор у Чорному морі, тому закликав міжнародні організації дати оцінку цим подіям.

Ми звертаємося до Міжнародної морської організації й партнерів жорстко відреагувати на дії Росії та докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі. Крім цього, треба вжити заходів проти Росії, як країни-члена цієї організації,

– сказав Кубраков.

Він зауважив, що акт обструкції є відвертим нехтуванням правами чорноморських держав на вільне судноплавство. До того ж це порушення прав іноземних суден на мирний прохід через територіальне море прибережних країн.

Він також рекомендував капітанам суден, які прямують до або з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря. Зокрема, мовиться про територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії.

Подоляк також відреагував на провокації Росії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також відреагував на "зупинення" Росією судна "Сукра Окан" у Чорному морі. Він зазначив, що це є "безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав".

Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" (право на атаку та затримання судна недружньої держави – 24 Канал) вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти,

– сказав Подоляк.

Наостанок він запевнив, що Україна "зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь". Водночас усе ж варто підкреслити, що наразі офіційно атаку на судно "Сукра Окан" не підтвердило жодне з офіційних джерел.

Що відомо про "атаку" судна "Сукра Окан"