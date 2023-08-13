Російські окупанти збрехали, що відкрили попереджувальний вогонь по кораблю. Тоді "Сукра Окан" начебто зупинився, й росіяни висадили доглядову команду з гелікоптера Ка-29.
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За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, міноборони Росії збрехало про успішний огляд судна,
– мовиться у повідомленні.
Зрештою, не буває дня, коли російські окупанти про щось не збрехали б. Судно "Сукра Окан" – з турецьким екіпажем – абсолютно не збиралося підкорюватися вимогам загарбників. Воно лише змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.
Ка-29 та перевірка – лише витвір божевільної фантазії окупантів.
Як росіяни збрехали про огляд судна: дивіться відео
Про брехню окупантів заявили й в ОК "Південь". Жодне офіційне джерело не спромоглося підтвердити так звану "перевірку". Що ж, історія не знає жодного дня, коли б Росія про щось не брехала.