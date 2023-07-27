Військові ховаються за дітьми: як Росія готується до деокупації Криму

У 2022 році в Криму "відпочили" понад 182 тисячі дітей: як місцевих, так і з нових окупованих територій, а також з Росії та Білорусі. У 2023 році Росія розширює масштаби концентрації дітей на півострові, попри те, що Крим активно “готується” до деокупації. Були це відпочивальники чи жертви воєнного злочину – читайте в авторській колонці для 24 Каналу.

Путінський стиль

"Рятувальник" Владімір Путін ніколи не приховував використання живих щитів у ході збройного конфлікту проти України.

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Ще у 2014 році він хизувався тим, що російські військові рухалися за спинами цивільного населення Криму. Згодом російський президент погрожував: "Хай лише спробують стріляти у власних жінок та дітей. Ми будемо стояти позаду них, а не попереду".

Тепер він пішов ще далі: аби зберегти протиправно анексований Крим, він готовий використати навіть російських дітей та неповнолітніх з союзної Білорусі. Хоча найбільшими жертвами продовжують залишатися маленькі українці.

Діти захищають російських військових

З весни 2023 року "бавовна" в Криму активізувалася: вибухи в Красногвардійському районі, підрив залізниці неподалік Бахчисараю, знову вибухи в районі Керчі, Джанкоя, Севастополя, нові пошкодження Кримського мосту.

Водночас помітно зростає кількість дитячих оздоровлювальних закладів на окупованому півострові: замість 45 цілодобових таборів, які діяли у 2022 році, – 52, до 273 таборів денного перебування додалося ще 27.

При цьому неподалік найбільшого "Артеку" росіяни розташовують радіолокаційну станцію та кілометри фортифікаційних споруд. Поблизу Євпаторії, де діє кілька десятків дитячих таборів, використовують відразу 4 радіотехнічні станції, позиції для С-400, танковий воєнний полігон, військову частину 86863 морського інженерного полку Чорноморського флоту Росії.

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Загалом, якщо співставити карту російських військових об'єктів в Криму та карту оздоровлювальних закладів для неповнолітніх, можна зробити висновок: Росія вирішила захистити себе на півострові живим дитячим щитом.

Живий щит та ведення бойових дій

Живі щити – це протиправний за міжнародним гуманітарним правом метод ведення війни, коли присутність або переміщення цивільного населення використовується для захисту військових об'єктів або для перешкоджання чи, навпаки, сприяння бойовим діям.

Оскільки МГП забороняє напад на цивільне населення в цілому, а діти володіють додатковими гарантіями захисту у зв'язку зі своїм статусом та віком, планування військових операцій щоразу має здійснюватися з урахуванням їхньої присутності.

Цілком можливо, що у хворій уяві вищих посадових осіб Росії, розвернувши на повну діяльність дитячих таборів у Криму, вони будуть здатні захистити стратегічні об'єкти, а також відчутно ускладнити просування українських військових на півострів.

Ба більше, за умови руйнування або значного пошкодження незаконно побудованого Кримського мосту, дітям має гарантуватися безперешкодна евакуація іншими наземними шляхами, що відкриє також коридор для втечі росіян-колонізаторів, які раптово позиціонуватимуть себе "законними представниками", "супроводжуючими" чи "вихователями".

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Водночас "ускладнення" не означає неможливість чи заборону: військові об'єкти на території окупованого Криму є легітимною ціллю ЗСУ та з урахуванням принципів гуманності й пропорційності можуть бути знищеними щоразу, коли існує така необхідність. А ось використання живих щитів – ще один воєнний злочин у скарбничку Росіі, на який поширюється, зокрема, і юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Слід згадати, що цей злочин вперше в історії МКС вчинили саме російські агенти.

Маленькі жертви Путіна

Серед дітей, яких відправили стерегти Крим, – тисячі неповнолітні з нових окупованих територій, а також сотні дітей з Бєлгородщини, Татарстану й Білорусі. Що стосується останньої, то на "відпочинок" відправили майбутню еліту – переможців конкурсу "Большая Перемена" та "Люди Артека". Вони дісталися до окупованого Криму за добу до нової "бавовни".

Саме Росія є відповідальною за неповнолітніх, які через обставини перебувають під її контролем. При цьому не лише завдання шкоди таким дітям у результаті легітимної атаки на військові об'єкти, але й саме свідоме створення загрози отримання такої шкоди – є порушеннями з боку Росії, які сягають порогу воєнних злочинів та, у зв'язку з масштабами діяння, злочину проти людяності.

Росія має негайно повернути всіх дітей з таборів у Криму додому та, за потреби, організувати евакуацію місцевого населення на територію держави громадянства – України.

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Натомість добре відомим є минулорічний підхід Росії до дитячого "відпочинку": утримувати неповнолітніх понад термін, перешкоджати спілкуванню та возз'єднанню з родинами, забороняти спілкуватися українською та невтомно викорінювати національну ідентичність шляхом русифікації, мілітаризації й індоктринації.

По факту Росія вже давно перетворила дітей на знаряддя здобуття військової переваги. Тепер неповнолітні поставлені на варту захисту протиправних територіальних загарбань агресора. Реакції міжнародної спільноти досі немає.

Стартують чергові табірні зміни.