Потрібне рішення Туреччини

Отож, НАТО буде й надалі ірраціонально боятися Росії.

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Росія буде по-знущальницьки реготати над імпотентним НАТО, зупиняти торгівельні судна для огляду (обшуку) та імітувати повітряні атаки на розвідувальні безпілотники НАТО. При цьому вона буде продовжувати знищувати портові споруди в українських портах (зокрема на Дунаї).

Росіяни демонструватимуть мінування підходів до українських портів, а також будуть тягнути час до візиту або телефонної розмови президента Росії Владіміра Путіна з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Коли Туреччина побачить, що Чорне море перетворюється на "російське озеро", вона буде вимушена піти на "загострення". Тобто спрямувати до українських портів торговельні судна своїх судновласників або – у крайньому разі – демонструвати свою військову присутність в Чорному морі якимось шляхом.

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До цього турецького рішення (якщо воно буде) для української агропродукції залишиться єдиний шлях – залізниця до європейських портів.

Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили, що виходять з зернової угоди. Згодом Путін видав брехливе пояснення таким діям. Мовляв, угода не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.