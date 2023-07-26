Потрібне рішення Туреччини
Отож, НАТО буде й надалі ірраціонально боятися Росії.
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Росія буде по-знущальницьки реготати над імпотентним НАТО, зупиняти торгівельні судна для огляду (обшуку) та імітувати повітряні атаки на розвідувальні безпілотники НАТО. При цьому вона буде продовжувати знищувати портові споруди в українських портах (зокрема на Дунаї).
Росіяни демонструватимуть мінування підходів до українських портів, а також будуть тягнути час до візиту або телефонної розмови президента Росії Владіміра Путіна з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.
Коли Туреччина побачить, що Чорне море перетворюється на "російське озеро", вона буде вимушена піти на "загострення". Тобто спрямувати до українських портів торговельні судна своїх судновласників або – у крайньому разі – демонструвати свою військову присутність в Чорному морі якимось шляхом.
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До цього турецького рішення (якщо воно буде) для української агропродукції залишиться єдиний шлях – залізниця до європейських портів.