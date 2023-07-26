Чому зросла загроза

Нагадаю, це мій особистий експертний рейтинг вірогідності. До 2014 року він тяжів до нуля, після анексії Криму і захоплення Донбасу дещо піднявся, але не суттєво – до 3%. Після повномасштабного вторгнення, зрозуміло, піднявся – до 10%. Це щось подібне до небезпеки керування авто у нетверезому стані.

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Зараз ця загроза, на моє переконання, зросла до 13%. Поясню, чому.

Розвідка США фактично підтвердила, що частина російської тактичної ядерної зброї перевезена до Білорусі. При цьому контроль за нею зберігається у Росії.

Картопляний дуче Алєксандр Лукашенко відразу заволав, що Польща знову, вже вкотре, збирається "напасти" на його особистий город. Між іншим, дуже нагадує риторику Кремля перед вторгненням в Україну. Тобто, ми це чули.

Однак з'явився новий, доволі непередбачуваний фактор – вагнерівці у Білорусі.

Їх там планується до 20 тисяч. Вони вже навчають білоруських вояків військової справи і всіх переваг найманства – вбивай, ґвалтуй, грабуй, а тобі за це ще й гроші платять. Романтика! Тобто, вербують нових учасників ПВК.

Загін з 5 тисяч вагнерівців мало не взяв Москву. 20 тисяч легко захоплять Мінськ і всю Білорусь. По справжньому захоплять чи імітаційно – окрема розмова, однак важливо, що разом з ядерною зброєю, яка туди перевезена.

Виникне дивна ситуація: "чемоданний фюрерок" буде розповідати, що він вже не має до найманців жодного відношення і впливу. Лукашенко – теж саме, якщо буде мати змогу щось говорити. Водночас Пригожин почне розповідати, що в нього є коди розблокування ядерної зброї (давно купив про всяк випадок) і буде лякати Україну і НАТО ракетно-ядерним ударом. Показово може один удар кудись завдати.

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Зрозуміло, що всі притомні люди будуть знати, що все це – спецоперація Кремля. Однак світ буде сприймати по-іншому. Він і зараз бачить, що в нас якийсь "незрозумілий конфлікт" між Росією та Україною, а не спроба Росії зламати весь світовий порядок.

Путін по-іншому не вміє

Мене можуть запитати: нащо такі складнощі, якщо вуха Кремля все одно стирчатимуть? Річ у тому, що Путін – чекіст, а вони колишніми не бувають. У нього чекістський склад мислення, йому обов'язково потрібно все легендувати, переводити стрілки, напускати туману. Він не може інакше.

На користь такого сценарію є ще одна обставина. Пригожин налякав Путіна до неможливості, продемонстрував всім ницість і жалюгідність його влади. Таке не пробачається, а "кухар" досі живий. Це можливо виключно у варіанті, коли він потрібен Путіну для чогось, на що ніхто інший не здатен. А Пригожин – авантюрист, який здатний на все.

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Наостанок: те, що я зараз описав – не є обов'язковим варіантом розвитку подій. Певне підвищення ядерної загрози не є критичним. Не маю наміру когось лякати, однак не зважати на події, що розгортаються, було б непрофесійним з мого боку.