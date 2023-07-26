Почему возросла угроза

Это мой личный экспертный рейтинг вероятности. До 2014 года он тяготел к нулю, после аннексии Крыма и захвата Донбасса несколько поднялся, но не существенно – до 3%. После полномасштабного вторжения, очевидно, поднялся – до 10%. Это что-то вроде опасности вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

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Сейчас эта угроза, по моему убеждению, выросла до 13%. Объясню почему.

Разведка США фактически подтвердила, что часть российского тактического ядерного оружия была перевезена в Беларусь. При этом контроль над ней сохраняется в России.

Картофельный дуче Александр Лукашенко сразу закричал, что Польша снова, в который раз, собирается "напасть" на его личный огород. Между тем очень напоминает риторику Кремля перед вторжением в Украину. То есть мы это слышали.

Однако появился новый, достаточно непредсказуемый фактор – вагнеровцы в Беларуси.

Их там планируется до 20 тысяч. Они уже учат белорусских воинов военному делу и всем преимуществам наемничества – убивай, насилуй, воруй, а тебе за это еще и деньги платят. Романтика! То есть вербуют новых участников ЧВК.

Отряд из 5 тысяч вагнеровцев едва не взял Москву. 20 тысяч легко захватят Минск и всю Белоруссию. По настоящему захватят или имитационно – отдельный разговор, однако важно, что вместе с ядерным оружием, которое туда перевезено.

Возникнет странная ситуация: "чемоданный фюрерок" будет рассказывать, что он уже не имеет к наемникам никакого отношения и влияния. Лукашенко – тоже самое, если будет иметь возможность что-либо говорить. Пригожин начнет рассказывать, что у него есть коды разблокирования ядерного оружия (давно купил на всякий случай) и будет пугать Украину и НАТО ракетно-ядерным ударом. Показательно может один удар нанести.

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Понятно, что все сознательные люди будут знать, что все это спецоперация Кремля. Однако мир будет восприниматься по-другому. Он и сейчас видит, что у нас некий "непонятный конфликт" между Россией и Украиной, а не попытка России сломать весь мировой порядок.

Путин по-другому не умеет

Меня могут спросить: зачем такие сложности, если уши Кремля все равно будут торчать? Дело в том, что Путин чекист, а они бывшими не бывают. У него чекистский образ мышления, ему обязательно нужно все легендировать, переводить стрелки, напускать туман. Он не может по-другому.

В пользу такого сценария есть еще одно обстоятельство. Пригожин напугал Путина до невозможности, продемонстрировал всем низость и жалость его власти. Такое не прощается, а "повар" до сих пор жив. Это возможно исключительно в варианте, когда он нужен Путину для чего-то, на что никто не способен. А Пригожин – авантюрист, способный на все.

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Напоследок: то, что я сейчас описал – не обязательный вариант развития событий. Определенное повышение ядерной угрозы не является критическим. Не намерен кого-то пугать, однако не считаться с разворачивающимися событиями было бы непрофессиональным с моей стороны.