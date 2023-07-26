План-капкан по-русски

Теперь российским гражданам больше не нужно расписываться в повестках, которые они получают из военкоматов. Не нужно даже получать эти повестки из почтовых ящиков по месту жительства или работы.

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Достаточно, чтобы повестка попала в электронный реестр. Как только президент России Владимир Путин подпишет эти изменения в законодательство, можно будет четко сказать, что Россия закрывает границы своим потенциальным призывникам.

Очевидно, что Путин и другие руководители России сделали выводы из того массового бегства призывников, которое сопровождало путинскую мобилизацию. Очевидно, что большинство граждан России хотели бы, чтобы их армия оккупировала Украину и другие бывшие советские республики и присоединила эти территории к России.

Вот только непосредственного участие в этой путинской авантюре россияне не желают. Они хотят следить за действиями своей армии по телевизору. Когда Путин объявил мобилизацию, то получил настоящий народный референдум по поводу своей военной авантюры. Можно сказать – голосование ногами.

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Теперь российский президент, настроенный на многолетнюю войну на истощение, может надеяться, что те, кого он собирается превратить в "пушечное мясо" для своих дальнейших войн в Украине и других бывших советских республиках, никуда от него не смогут уйти.

Как и изменения в законодательство, связанные с повышением призывного возраста. Все эти решения российского руководства должны обеспечить России мобилизационный потенциал на все время войны с Украиной. Как видим, как раз из этого можно сделать непосредственный вывод, что Путин не собирается заканчивать эту войну.