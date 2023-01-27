У Херсоні уламок від вибуху влучив в авто з людьми: жінка загинула на місці

Вороги обстріляли Херсон та його околиці. Вони вбили двох людей та поранили чотирьох.

Про це 27 січня розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації та опублікували відео з наслідками обстрілу.

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"Уламками від російського снаряда у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці", – написали в ОВА.

Додали, що під обстріл росіян потрапили Комишани. Окупанти вбили 25-річну дівчину. Ще 3 людини отримали поранення.

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Що стало мішенню

Під обстріл також потрапили гаражі у Херсоні. Заступник голови гаражного кооперативу Олег Ніконов зазначив, що ворог орієнтовно з Голої Пристані вдарив з "Градів".

Загорілися гаражі. В одному стояла машина. Ми приїхали й вогнегасниками гасили, не дали розгорітися. Потім приїхали наші пожежники й ліквідували весь вогонь. Охоронець пішов додому обідати й залишився живий, – сказав Ніконов.

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