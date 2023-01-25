У наслідок обстрілу двоє людей загинуло. Троє отримали поранення.

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Росіяни тероризують жителів Херсонщини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.

Троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу / Фото Херсонська ОДА

Черговий обстріл Херсона

Російські загарбники 25 січня обстріляли Херсон, знову ж таки постраждали житлові квартали.

Наслідки обстрілу у Херсоні: дивіться відео

На відео наслідки чергового удару по центральним кварталам Херсона. Снаряди були скеровані у житлові будинки та школу, де не так давно навчалися маленькі херсонці.

"Про ті часи тепер важко згадувати, адже перед нами – купи скла, понівечені балкони та стіни, люди, що розповідають як "уламки летіли прямо в голову", – зазначають в ОДА.

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