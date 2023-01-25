В результате обстрела два человека погибли. Трое получили ранения.

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Россияне терроризируют жителей Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В среду дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.

Три человека получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Последствия обстрела / Фото Херсонская ОГА

Очередной обстрел Херсона

Российские захватчики 25 января обстреляли Херсон, опять пострадали жилые кварталы.

Последствия обстрела в Херсоне: смотрите видео

На видео последствия очередного удара по центральным кварталам Херсона. Снаряды были направлены в жилые дома и школу, где недавно учились маленькие херсонцы.

"О тех временах теперь трудно вспоминать, ведь перед нами – кучи стекла, изуродованные балконы и стены, люди, рассказывающие как "обломки летели прямо в голову", – отмечают в ОГА.

Обстрелы кафиров: главное