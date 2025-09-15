Вже не вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти використовують трубопровід для непомітного перекидання своєї піхоти. Зараз це відбувається на півночі Куп'янська. Однак така тактика ворога може мати успіхи лише за певних обставин.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко, зазначивши, що переміщення росіян трубопроводами є спробою більш інформаційного "вкиду", щоб показати "унікальну" стратегію, ніж дієва військова тактика. Росіяни, через такі дії, вже неодноразово зазнавали серйозних втрат серед особового складу.

Дивіться також "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи є небезпечною російська операція "Труба"?

Іван Тимочко зауважив, що були випадки, коли росіяни, переміщаючись трубопроводами, гинули від опромінення та отруєння токсичними випарами.

Яка ситуація поблизу Куп'янська: карта

Крім того, не про всі схожі операції є інформація у медіа, адже росіяни намагаються тримати це в таємниці. Проте, за словами військового експерта, були випадки, коли наші захисники дізнавались про подібні способи переміщення окупантів та знешкоджували їх.

Для якихось точкових операцій, можливо, такі спроби (пересування трубопроводами – 24 Канал) можуть бути ефективними, але розмови про це є більше пропагандистським ходом росіян, щоб поширювати панічні настрої та звинувачення у некомпетентності українських командирів,

– пояснив він.

Однак схожі операції, на думку Тимочка, не можуть переламати хід війни на користь Росії. Переміщення росіян трубопроводами можуть бути ефективними лише у випадку, коли це один з етапів операції, яка має комплексну підтримку усіх сил ворога.

Важливо! Російські війська намагаються просуватися в районі Куп'янська, використовуючи трубопроводи для переправи через річку Оскіл, але зазнають значних втрат. Українські захисники ведуть контрдиверсійну операцію, тримають під контролем виходи з труб та завдають ударів по противнику.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ навів приклад, що росіяни трубопроводом намагались пересуватись біля Суджі, але Силам оборони, як тільки вони вийшли на поверхню, вдалось усунули понад 100 людей. Є інформація, що у тій трубі задихнулися або скалічилися ще приблизно 400 людей.

Це вказує на те, що навіть військове командування ворога не робить велику ставку на схожі операції.

Він додав, що важливо довіряти, вірити та підтримувати Збройні Сили України й не зосереджувати надто увагу на локальних ворожих операціях, зокрема як поблизу Куп'янська.

Яка ситуація на фронті?