Зневіра, корупція й "прекрасне життя в окупації": у розвідці попередили про нові фейки росіян

У Кремлі 25 серпня відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. На ній росіяни затвердили нові наративи для дезінформації та нового етапу психологічних операцій.

Згідно з інформацією розвідки, у нараді брав участь перший заступник адміністрації Путіна Сєргєй Кірієнко. Крім того, були присутні кремлівські "технологи" та представники різних медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

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Новий етап інформаційної війни

Головною темою наради у російського диктатора стало затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі. Так, росіяни визначилися, що протягом найближчим часом розпочнуть новий етап інформаційної війни проти нашої країни.

Зокрема, окупанти вирішили зосередитися на таких темах:

"масова мобілізація",

"зневіра українських партнерів у можливості перемоги";

"український контрнаступ не має успіхів";

"тотальна корупція";

"прекрасне життя на окупованих територіях".

Які фейки можуть поширювати кремлівські пропагандисти

За кожною з тем росіяни пропрацювали конкретні меседжі, які збираються масово поширювати у медіапросторі. Так, у питанні "масової мобілізації" росіяни збираються пропагувати меседжі, що нібито призиватимуть усіх українців без винятку, незалежно від статі, віку й стану здоров'я. Ба більше, у Кремлі збираються поширювати фейки, що буцімто мобілізація стосуватиметься й неповнолітніх.

У питанні "зневіри українських партнерів у можливості перемоги" російські пропагандисти збираються поширювати дезінформацію про начебто:

уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України.

Не дає спокою росіянам український контрнаступ, тому на цю тему у Кремлі також підготували чергову порцію фейків. Ворог планує цинічно брехати про начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст, відсутність успіхів на фронті при великих втратах і тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України. Вкидувати фейки збираються й для того, аби дискредитувати українських воєначальників та чиновників в уявних "провалах".

Оминути питання "тотальної корупції" окупанти теж не змогли, тому можуть поширювати фейки, що буцімто держава не бореться з корупцією, "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться", а корупціонери залишаються без покарання.

Найбільше меседжів для дезінформації росіяни приготували для того, аби розповідати про "прекрасне життя на окупованих територіях". Так, окупанти можуть поширювати фейки про:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

"розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

"вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами Росії;

"Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації,

– мовиться у повідомленні.

"Антиукраїнські флешмоби" у Польщі

Російська пропаганда почала поширювати фейки буцімто про погіршення відносин між українцями й поляками. До прикладу, днями у Польщі поширювали дезінформацію про буцімто бійку через гало "Слава Україні". У мережі стверджували, що нібито "група молодих українців" вирішила провчити польських підлітків – їх "змушували вигукувати українські гасла". Через те, що поляки буцімто "відмовилися" викрикувати "Слава Україні" почалася "бійка".

Фейкову новину підхопили й інші видання. Згодом у поліції Польщі спростували брехню. Там повідомили, що сутичка дійсно була, але українці у ній не брали участі. Насправді ж сварка виникла між громадянами Грузії.

Згодом кремлівські пропагандисти поширили ще один фейк. У мережі з'явився "сюжет" нібито від Deutsche Welle, в якому мовиться про польський "антиукраїнський флешмоб". Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, пропагандисти стверджують, що громадяни Польщі вигадують образливі назви Wi-Fi щодо українців, тим самим демонструючи своє ставлення до них.

Насправді такого сюжету не існує. Це можна перевірити на офіційних сторінках інформаційного ресурсу. російські пропагандисти свідомо створюють подібні фейки, щоб розсварити народи Польщі та України,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.