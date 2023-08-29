Уныние, коррупция и "прекрасная жизнь в оккупации": в разведке предупредили о новых фейках россиян

В Кремле 25 августа состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах. На нем россияне утвердили новые нарративы для дезинформации и нового этапа психологических операций.

Согласно информации разведки, в совещании принимал участие первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко. Кроме того, присутствовали кремлевские "технологи" и представители разных медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.

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Новый этап информационной войны

Главной темой совещания у российского диктатора стало утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на партнеров в мире. Так, россияне определились, что в ближайшее время начнут новый этап информационной войны против нашей страны.

В частности, оккупанты решили сосредоточиться на следующих темах:

"массовая мобилизация",

"уныние украинских партнеров в возможности победы";

"украинское контрнаступление не имеет успехов";

"тотальная коррупция";

"прекрасная жизнь на оккупированных территориях".

Какие фейки могут распространять кремлевские пропагандисты

По каждой теме россияне проработали конкретные месседжи, которые собираются массово распространять в медиапространстве. Так, в вопросе "массовой мобилизации" россияне собираются пропагандировать месседжи, что якобы будут призывать всех украинцев без исключения, независимо от пола, возраста и состояния здоровья. Более того, в Кремле собираются распространять фейки, что мобилизация будет касаться и несовершеннолетних.

В вопросе "уныния украинских партнеров в возможности победы" российские пропагандисты собираются распространять дезинформацию о якобы:

мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.

Не дает покоя россиянам украинское контрнаступление, поэтому по этой теме в Кремле также подготовили очередную порцию фейков. Враг планирует цинично врать о якобы увеличении количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов, отсутствии успехов на фронте при больших потерях и тиражировании темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины. Вбрасывать фейки собираются и для того, чтобы дискредитировать украинских военачальников и чиновников в воображаемых "провалах".

Обойти вопрос "тотальной коррупции" оккупанты тоже не смогли, поэтому могут распространять фейки, что якобы государство не борется с коррупцией, "бюджет разворовывается, закупки не проводятся", а коррупционеры остаются без наказания.

Больше фейков для дезинформации россияне приготовили для того, чтобы рассказывать о том, какая "прекрасная жизнь на оккупированных территориях". Так, оккупанты могут распространять фейки о:

якобы высоких зарплатах, низких ценах, обеспечении всем необходимым;

"развитии" инфраструктуры, восстановлении разрушенного жилья;

"свободных" выборах в "единый день голосования" по законам России;

"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

украинские власти вроде бы "сдают" Купянск.

Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации,

– говорится в сообщении.

"Антиукраинские флешмобы" в Польше

Российская пропаганда начала распространять фейки якобы об ухудшении отношений между украинцами и поляками. К примеру, на днях в Польше распространяли дезинформацию о якобы потасовке из-за лозунга "Слава Украине". В сети утверждали, что якобы "группа молодых украинцев" решила проучить польских подростков – их "заставляли выкрикивать украинские лозунги". Из-за того, что поляки якобы "отказались" выкрикивать "Слава Украине" началась "драка".

Фейковую новость подхватили и другие издания. Впоследствии в полиции Польши опровергли ложь. Там сообщили, что стычка действительно была, но украинцы в ней не участвовали. На самом же деле ссора возникла между гражданами Грузии.

Впоследствии кремлевские пропагандисты распространили еще один фейк. В сети появился "сюжет" якобы от Deutsche Welle, в котором говорится о польском "антиукраинском флешмобе". Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, пропагандисты утверждают, что граждане Польши придумывают оскорбительные названия Wi-Fi в отношении украинцев, демонстрируя тем самым свое отношение к ним.

На самом деле, такого сюжета не существует. Это можно проверить на официальных страницах информационного ресурса. Российские пропагандисты сознательно создают подобные фейки, чтобы рассорить народы Польши и Украины.

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.