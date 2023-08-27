Очевидно, россияне пытаются всячески ухудшить отношения между Украиной и Польшей, поэтому прибегают к распространению фейков. Какие фейки вбрасывают пропагандисты - передает 24 Канал.

Смотрите также Россия пытается создать долгосрочную ИПСО в США и Европе, – NYT

"Драка между украинцами и поляками"

На днях аккаунт Gazeta Stonoga распространил информацию, что между "поляками и украинцами" произошла драка в Варшаве. Согласно "информации" издания, в пятницу, 25 августа, на набережной "группа молодых людей, называвших себя украинцами", требовала от поляков, чтобы те кричали "Слава Украине". Как утверждает автор, такими действиями "украинцы решили надругаться над поляками".

Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их стали бить и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психолог) находится в больнице,

– говорится в сообщении Gazeta Stonoga.

Более того, в сообщении утверждалось, что якобы нападавших отпустили.

В полиции Польши опровергли фейки по поводу драки. Там подтвердили, что столкновение действительно было, но украинцы в нем не участвовали. Правоохранители допросили 13 человек, среди которых были граждане Грузии. В ходе допроса выяснилось, что агрессорами в драке были именно они. Украинцы в этой драке участия не принимали.

Видео с фейком о якобы драке "украинцев и поляков"



Официальное заявление полиции Польши / Скриншот

"Антиукраинский флешмоб"

На одном видео пропагандисты не остановились. В сети распространяют фейковый сюжет якобы от Deutsche Welle, в котором говорится о польском "антиукраинском флешмобе". Как отметили в Центре противодействия дезинформации, пропагандисты утверждают, что граждане Польши придумывают оскорбительные названия Wi-Fi в отношении украинцев, демонстрируя тем самым свое отношение к ним.

На самом деле, такого сюжета не существует. Это можно проверить на официальных страницах информационного ресурса. Российские пропагандисты сознательно создают подобные фейки, чтобы рассорить народы Польши и Украины.

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Российские пропагандисты распространяют фейковые сюжеты: смотрите видео