Вочевидь, росіяни намагаються усіляко погіршити відносини між Україною та Польщею, тому вдаються до поширення фейків. Які нісенітниці вкидують пропагандисти – передає 24 Канал.

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"Бійка між українцями й поляками"

Днями акаунт Gazeta Stonoga поширив інформацію, що буцімто між "поляками та українцями" сталася бійка у Варшаві. Згідно з "інформацією" видання, у п'ятницю, 25 серпня, на набережній "група молодих людей, які називали себе українцями" вимагала від поляків, аби ті вигукували "Слава Україні". Як стверджує автор, такими діями "українці вирішили поглумитися з поляків".

Поляки відмовилися, стверджуючи, що вони поляки й не будуть вигукувати ці тексти. Тоді їх почали бити та штовхати ногами. Вісім з них отримали численні травми, а одна (студентка-психологиня) перебуває в лікарні,

– мовиться у дописі Gazeta Stonoga.

Ба більше, у дописі стверджувалося, що буцімто нападників відпустили.

У поліції Польщі спростували фейки щодо бійки. Там підтвердили, що сутичка дійсно була, але українці в ній участі не брали. Правоохоронці допитали 13 осіб, серед яких були громадяни Грузії. Під час допиту з'ясувалося, що агресорами у бійці були саме вони. Українці у цій бійці участі не брали.

Відео з фейком про нібито бійку "українців і поляків"



Офіційна заява поліції Польщі /Скриншот

"Антиукраїнський флешмоб"

На одному відео пропагандисти не зупинилися. У мережі поширюють фейковий сюжет нібито від Deutsche Welle, в якому мовиться про польський "антиукраїнський флешмоб". Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, пропагандисти стверджують, що громадяни Польщі вигадують образливі назви Wi-Fi щодо українців, тим самим демонструючи своє ставлення до них.

Насправді такого сюжету не існує. Це можна перевірити на офіційних сторінках інформаційного ресурсу. російські пропагандисти свідомо створюють подібні фейки, щоб розсварити народи Польщі та України,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють фейкові сюжети: дивіться відео