Охочих приїхати нема: росіяни силою утримують медиків на окупованих територіях

Критична нестача медичного персоналу в усіх лікарнях на тимчасово захоплених Росією територіях призводить до неймовірних втрат серед окупантів. Кількість поранених загарбників зростає з кожним днем, однак людей, які здатні надавати їм допомогу, стає все менше.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російське військово-політичне керівництво намагається у будь-який спосіб заохотити чи примусити медиків до переїзду на тимчасово окупований Донбас та Крим. Однак бажаючих здійснити подібні подорожі майже немає.

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Якщо одразу після початку повномасштабного вторгнення завдяки серйозній кампанії російське керівництво ще могло знайти охочих переїхати з глибинки до Сімферополя чи Донецька медсестер та фельдшерів, то вже у жовтні-листопаді потік персоналу став практично нульовим.

У Криму утримують хірурга, який ще влітку приїхав на відпочинок

Ще до контрнаступу ЗСУ, коли росіяни насправді вірили у те, що "спецоперація" йде за планом, загарбникам вдавалося шукати медиків та вчителів, які б зголосилися переїхати на тимчасово окуповані території.

Таким відчайдухам обіцяли платити потрійні зарплати, видавати власні квартири та й взагалі забезпечувати всім необхідним. Мовляв, всі, хто відгукнувся на клич батьківщини у скрутний час, матимуть гроші та комфорт.

Зрозуміло, що можливість отримувати 30 тисяч рублів замість 10, неабияк мотивувала російських фахівців до переїзду. Якщо ж додати до цього життя у "віджатій" та гарно обставленій квартирі, а не у зруйнованому бараку, перспектива проміняти московію на Донецьк була багатьом довподоби.

Втім, хоча після прибуття на окуповані території медикам надавали не настільки комфортні умови, які обіцяли, багато хто з них залишався задоволеним змінами у житті – аж до усвідомлення того, що "робота в тилу" на окупованих територіях є квитком в один кінець. Адже ніякої опції відмовитися від посади та повернутися у Росію у них немає, а всі вони, де-факто, є порушниками закону.

Заборона на виїзд із Криму та окупованих територій Луганщини й Донеччини для всіх медиків діє ще з серпня. При цьому стосується вона не лише тих, хто покинув свої домівки та переїхав за власною ініціативою. Наприклад, у лікарні в Сімферополі досі працює хірург із Санкт-Петербурга, який влітку приїхав до Криму на відпочинок. Чоловіка просто спіймали ФСБшники під час перевірки у потязі, який рухався на материк, змусили вийти та влаштуватися на нову роботу у столиці Автономної Республіки. На всі питання, коли йому дозволять виїхати, російські спецслужбісти відповідали дуже просто: "Як тільки буде можна, вам скажуть".

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При цьому всі розуміють, що ніяких дозволів ніхто ніколи не надасть, адже бойові дії в Україні продовжуються, а ЗСУ рано чи пізно зайдуть у Крим та звільнять Донбас. Тоді всім росіянам доведеться пояснювати київській владі, що вони робили в окупованих містах. Бажаючих бути засудженими за незаконний перетин кордону та участь в агресії проти України серед медперсоналу немає. Усі вони хочуть повернутися додому.

Так само в Донецьку, Макіївці, Луганську, Алчевську та інших містах примусово утримують тих медиків, що повірили обіцянкам російської влади та добровільно зголосилися "декілька місяців попрацювати на звільнених територіях". Тільки на Донбасі у випадку непокори персонал лікарень обіцяють відправити на передову.

Втім, навіть попри таку ситуацію осіб із медичною освітою у тимчасово підконтрольних Кремлю містах критично не вистачає. Оскільки наявна кількість лікарів банально не може надати допомогу всім пораненим та хворим загарбникам. То ж у Москві близькі до того, аби почати вивозити медиків на Донбас примусово.

Хірургічну бригаду вбили заради картинки

Всередині грудня 2022 російське командування значно посилило хвилю набору лікарів для відправки на Донбас. Однак набрати потрібну кількість осіб не можуть зі всієї Росії. Адже так чи інакше всі розуміють, що робота на Сході України пов’язана зі значними ризиками для життя. Особливо цинічними є вмовляння лікарів з боку російських спецслужбістів після нещодавнього обстрілу Донецької обласної лікарні імені Калініна, коли загарбники просто заради пропагандистського сюжету обстріляли медичний заклад із "Градів".

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Хоча самі окупанти кажуть, що практично ніхто не постраждав, а лише двоє – загинули, насправді ж кількість жертв російського провокаційного обстрілу є суттєвою. У погоні за картинкою "звірств Києва", за даними українських спецслужб, атака росіян по лікарні забрала життя щонайменше 15 осіб.

Серед загиблих є хірург, двоє медсестер та санітарка, які приїхали у Донецьк із Росії у жовтні. У момент обстрілу вони намагалися врятувати життя одному з поранених під Авдіівкою російському чмобіку. Відтепер окупантам треба знайти заміну цій бригаді, адже так чи інакше хірурги поблизу від фронту дуже потрібні.