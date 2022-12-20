Новину повідомили у Страткомі ЗСУ. Російські окупанти продовжують винищувати жителів тимчасово окупованих територій.

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В окупованій Горлівці почали роздавати повістки вже жінкам. Оскільки значну частину чоловіків уже кинули на фронт, повістки тепер почали видавати і жінкам,
– мовиться у повідомленні.

Жінці присвоїли звання рядового й доручили прибувати 19 грудня за повісткою до палацу культури "Кочегарка". За неявку погрожують відповідальністю.


Жительці Горлівці принесли повістку / Статком ЗСУ

Окупанти зазнають колосальних втрат

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. Станом на 20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 99 230 окупантів. Також знищили:

  • бойових броньованих машин – 5 974 одиниці;
  • артилерійських систем – 1 960 одиниць;
  • РСЗВ – 410 одиниць;
  • засобів ППО – 212 одиниць;
  • літаків – 281 одиниця;
  • гелікоптерів – 266 одиниць;
  • безпілотників – 1 680 одиниць;
  • крилатих ракет – 623 одиниці;
  • кораблів та катерів – 16 одиниць;
  • автотехніки та цистерн з ПММ – 4 599 одиниць;
  • спеціальної техніки – 177 одиниць.