Новость сообщили в Страткоме ВСУ. Российские оккупанты продолжают истреблять жителей временно оккупированных территорий.
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В оккупированной Горловке начали раздавать повестки женщинам. Поскольку значительную часть мужчин уже бросили на фронт, повестки теперь начали раздавать и женщинам,
– говорится в сообщении.
Женщине присвоили звание рядового и поручили прибывать 19 декабря по повестке во дворец культуры "Кочегарка". За неявку угрожают ответственностью.
Жительнице Горловцы принесли повестку / Стратком ВСУ
Оккупанты терпят колоссальные потери
Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. По состоянию на 20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 99 230 оккупантов. Также уничтожили:
- боевых бронированных машин – 5 974 единицы;
- артиллерийских систем – 1 960 единиц;
- РСЗО – 410 единиц;
- средств ПВО – 212 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 266 единиц;
- беспилотников – 1 680 единиц;
- крылатых ракет – 623 единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автотехники и цистерн с ГСМ – 4 599 единиц;
- специальной техники – 177 единиц.