Росіяни на Сумщині розстріляли пенсіонерів, які на велосипедах їхали в лікарню
Джерело:Офіс генпрокурора
У Сумській області окупанти вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка, коли подружжя їхало на велосипедах до лікарні польовою дорогою.
Це трапилось 19 березня, повідомляє Офіс Генпрокурора.
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Згідно з даними, військовослужбовці збройних сил Росії з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування доручено проводити відділу поліції № 1Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
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