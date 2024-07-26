"Росіяни викрились": де може бути їхній слід у вбивстві Фаріон
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Слідство вважає, що 18-річний стрілець може бути лише виконавцем злочину.
Над розкриттям справи працювали сотні фахівців, які розглядали різні версії. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, слід Кремля виключати також не варто.
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Як до справи може бути причетною Росія
"Росіяни викрились. Вони вкинули в інформаційний простір дані, що винними у вбивстві нібито є неонацисти. Цю тему поширюють росіяни понад добу", – сказав Роман Світан.
Слідчі, спецслужби, поліція відстежують всю інформацію, тому російські наративи будуть викриті. Не варто відкидати, що представники країни-агресорки можуть бути ініціаторами вбивства, щоб потім використати його для розхитування ситуації всередині країни або як ІПСО.
У Росії є Центр інформаційно-психологічних спецоперацій, які відповідають за такі справи. Через нього проходять десятки мільйонів доларів. Недавно одного з офіцерів центру підірвали у Москві,
– зауважив Світан.
Зараз росіяни вкладають дуже багато грошей через соціальні мережі, щоб знайти та підкупити виконавців злочину. Так само могло бути у справі Ірини Фаріон.
Актуальні новини про вбивство Фаріон
- Підозрюваним виявився 18-річний житель Дніпра. За повідомленнями поліції він тривалий час готувався до злочину, орендував щонайменше 3 квартири у Львові. Панаму також купив заздалегідь.
- Сусіди хлопця розповіли, що він жив з мамою, адже тато зараз на фронті. Юнака називають порядним, родину – освіченою. Відомо, що хлопець добре вчився, відвідував спортивні секції.
- Запобіжний захід йому обиратимуть у Львові. До міста хлопця мають доправити з Дніпра 26 липня. Ймовірного стрільця звинувачують в умисному вбивстві.