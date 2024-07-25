В Офісі Генпрокурора повідомили, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві – ч. 1 ст. 115 КК України.

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Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід

Наразі правоохоронці розв'язують питання про обрання запобіжного заходу. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону припустив, що запобіжний захід підозрюваному оберуть сьогодні або завтра.

Відомо, що під час підготовки до злочину підозрюваний орендував щонайменше 3 квартири у Львові, однак затримали його в Дніпрі за місцем проживання. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводження СБУ,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що коли Ірина Фаріон ще перебувала в реанімації, правоохоронці кваліфікували справу як замах на умисне вбивство. Після смерті діячки справу перекваліфікували на умисне вбивство.