В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры задержанному готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве – ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения. Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона предположил, что меру пресечения подозреваемому изберут сегодня или завтра.

Известно, что во время подготовки к преступлению подозреваемый арендовал по меньшей мере 3 квартиры во Львове, однако задержали его в Днепре по месту жительства. Установить его личность удалось по фото со смарт-камер видеонаблюдения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении СБУ,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, что когда Ирина Фарион еще находилась в реанимации, правоохранители квалифицировали дело как покушение на умышленное убийство. После смерти деятельницы дело переквалифицировали на умышленное убийство.