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Якими були прохання Зінченка до суду

13 лютого у Львові відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Хлопець звернувся до суду з проханням дозволити йому дзвонити до батька.

Також він подав клопотання про переведення до окремої камери, пояснивши це тим, що йому незручно перебувати з іншими ув'язненими, оскільки ті курять сигарети.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима підтримав прохання, зазначивши, що клієнт усе життя займався спортом, і сигаретний дим у тісній камері для нього є "катуванням".

Суддя Петро Невойт ухвалив рішення дозволити телефонні дзвінки, але відмовив у переведенні в окрему камеру.

До слова, адвокат Зінченка запитував у ChatGPT, чи справді на фото з місця злочину підсудний. Нейромережа нібито виявила, що фотографія має ознаки фотошопу