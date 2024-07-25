Більше інформації мають повідомити згодом. Про це заявила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Читайте також Жив з мамою і був порядним хлопцем, – сусіди розповіли про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваного у вбивстві перевезуть до Львова

Затриманого 18-річного хлопця доправлять у Львів після завершення процесуальних дій у Дніпрі. За словами правоохоронців, у Львів він має бути доправлений до кінця дня.

Наразі подробиць щодо часу судового засідання немає. Затриманому готують підозру в умисному вбивстві: перед злочином він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до вбивства готувався два місяці.

Важливо! Глава МВС Клименко заявив, що в правоохоронців є достатньо доказів щодо причетності затриманого хлопця до вбивства. Над його пошуками працювали безперервно 139 годин.

Раніше аналітики також ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. Станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".