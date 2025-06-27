Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. На тлі активності ворожих БпЛА та запуску "Кинджалів", сили протиповітряної оборони, ймовірно, відкрили вогонь по цілях.

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Вибухи в Хмельницькій області

Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

Мешканців закликають залишатися в укриттях та слідкувати за повідомленнями від обласної військової адміністрації та Повітряних сил.

Зокрема, місцеві повідомили про звуки вибухів у Старокостянтинові.

Повітряну тривогу в області оголосили о 01:00.

Варто зауважити, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи пролунали у Київській області та у місті Київ. В обласній військовій адміністрації повідомляли про рух ворожих безпілотників та ракет, внаслідок чого по них почали роботу сили протиповітряної оборони.