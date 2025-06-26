Через це у регіоні чули вибухи. Також про гучні звуки інформують у столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про російську атаку

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області почали оголошувати з близько 22:07. Вже о 23:08 про небезпеку через загрозу ударів дронів-камікадзе типу "Шахед" сповістили й у Києві.

За даними місцевих телеграм-каналів, приблизно у той час у Дніпропетровській області було гучно. Повідомляють, що у регіоні працюють сили ППО, які намагаються збити ворожі безпілотники.

За кілька хвилин після цього оприлюднили інформацію про вибухи у столиці. Місцеві пабліки також пишуть про роботу протиповітряної оборони у Києві. Жодних додаткових деталей не вказують.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи чули у Миколаєві. За словами міського голови, причиною цього також стала атака безпілотників. Наразі додаткової інформації стосовно цього також не оприлюднювали.